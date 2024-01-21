«رياضة الدقهلية» تنظم ندوة توعوية عن الصحة الإنجابية بمراكز الشباب

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن قيام المديرية بتنظيم ندوة توعوية، عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين.

وأكّدت «عثمان» في بيان، أن الندوة في محافظة الدقهلية جاءت وفقًا للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان، من أجل مراجعة المقبلين على الزواج لمراكز تنظيم الأسرة المنتشرة في كل مكان.

وأشارت إلى أنّ الندوة نوهت على ضرورة الفحص الطبي قبل الزواج، والعمل علي حل مشكلة الزيادة السكانية، التي تؤثر علي الدخل القومي وتؤثر علي تقدم الدولة.

وأكّدت ضرورة المساهمة والمساندة في دعم جهود الدولة من، أجل تنظيم الصحة الإنجابية والحفاظ علي تنظيم الأسرة، من خلال بناء الوعي المجتمعي، حول قضية الصحة الإنجابية، وتنظيم، إذ تساعد علي لخفض معدلات الزيادة السكانية وتكوين أسرة ناجحة.