«الصحة» تخصص موقعا لحجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

خصصت وزارة الصحة، موقعًا لحجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، موضحة أنه يعمل على مدار الـ24 ساعة بشرط أن يتم إدخال البيانات بشكل صحيح والدخول على أيقونة حجز كشف طبي وإدخال البيانات كاملة.

موقع وزارة الصحة لحجز كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

وتابعت «الصحة»: بعد التسجيل وإدخال البيانات على موقع الوزارة من هنا لحجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة سوف تصل رسالة على رقم الموبايل المسجل بالموعد ومكان الكشف، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تستمر في استقبال الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة.

الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة الصحة، أن المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة يحصلون على البطاقة من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة في بطاقة الرقم القومي طبقا للشروط المنصوص عليها.

وتابعت في تقرير رسمي لها تحت عنوان حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة تتوجه إلى أقرب مكتب تأهيل مباشرة ومعها تقرير طبي معتمد لإجراء التقييم الوظيفي وسيتم استخراج إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وحددت هذه الإعاقات وجاءت على النحو التالي وفقا للمنشور الوزاري:

- بتر متعدد الأطراف أو بتر في طرف واحد.

- الشلل الرباعي

- الشلل الدماغي

- ضمور العضلات «شلل الأطفال في طرف أو أكثر».

- حالات كف البصر.

- متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى «معدل ذكاء 35 أو أقل»

- الإعاقات المتعددة.

- طيف التوحد.

- القزامة.