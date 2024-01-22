«الأستاذة فاطمة».. محامية تدافع عن أهالي مدينتها دون أتعاب: ده حقهم علينا

حملت على عاتقها مساعدة الآخرين وتحمل متاعبهم وتخفيف آلامهم وأحزانهم فقرّرت أنّ تتولى الدفاع عن أهالي مدينتها مجاناً وبدون أتعاب مستغلة عملها بمهنة المحاماة.

فاطمة مصطفى زيد، صاحبة الـ27 عاماً، محامية من أبناء مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أطلقت مبادرة لتولي الدفاع والمرافعة عن أصحاب قضايا الأسرة والجنايات من أبناء مدينتها بشكل مجاني، معتبرة أنّ ذلك حق أبناء مدينتها عليها.

«فاطمة»: قرّرت إنّ أي قضية في بيلا هاخدها دون أتعاب

«أنا بحب بيلا أوي وبحب ناس بيلا وطول عمري نفسي أساعد أهل بيلا وصعبانين عليا لأن في ناس منهم دي فعلاً على قدها أوي وبجد أتعاب المحامين ومصاريف المحكمة بقت في السما يعني أقل محامي دلوقتي هيعمل واجب في أقل قضية هيطلب 30 ألف ولو قضية أسرة وست بتجري على نفقة ولا مصاريف عيالها يوم ما يعمل واجب هيقولها هاخد في الآخر والنسبة معروفة بتكون 20% طب هي جايلها كام عشان ياخد كدا فأنا قرّرت إنّ أي قضية في بيلا هاخدها بدون أتعاب»، بهذه الكلمات بدأت فاطمة مصطفى زيد، حديثها لـ«الوطن».

تعمل «فاطمة» في أحد مكاتب المحاماة بمدينة كفر الشيخ ولكنها تستقبل بعض أهالي مدينة بيلا بالمكتب الذي تعمل به: «أنا بشتغل في مكتب محاماة بكفر الشيخ مع أحد المحامين ولكن في ناس من مدينتي بتيجي عندي وقرّرت إني مش هاخد منهم أي أتعاب في القضايا اللي هترافع فيها عنهم، لحد ما أفتح مكتب في بيلا في القريب العاجل، وهتعمد في المقابل علي أتعاب القضايا اللي بتيجي من أي مكان خارج مدينتي».

ردود أفعال إيجابية وأخري سلبية تلقتها «فاطمة» عقب الإعلان عن مبادرتها وفقاً لها: «ناس كتير شجعتني علي المبادرة منها أسرتي وعلي النقيض ناس قالتلي مش هتاكلي عيش كده وخدي أتعاب بس لما يجيلك حد معهوش ابقي أعملي مبادرتك بس محدش حاسس بالناس، أنا حقيقي شوفت ناس قطعت قلبي».

رحلة «فاطمة» من كلية الآداب إلى كلية الحقوق

قبل التحاق «فاطمة» بكلية الحقوق التحقت بكلية الآداب واستمرت بها 3 أعوام حتى وصلت إلى الفرقة الثالثة وأصرت على التحويل منها إلى كلية الحقوق: «كنت حابة الحقوق أوي ومحدش كان موافق في البيت أبداً جيت في سنة تالتة قدرت أقف قدام الكل إني مش هكمل وحقوق يعني حقوق كله عارضني أهلي كلهم حرفياً وكله قعد معايا يقنعني بس كنت بعمل نفسي بسمع وبفكر في الكلام وأخدت ورقي من ورا الكل وحولت فجأة، وماما بس اللي كانت في ضهري وشجعتني، لحد ما اتخرجت في عام 2023، والحمد لله إني بقيت محامية عشان أساعد الناس».