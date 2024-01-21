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إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بمنشأة القناطر

كتب:

جيهان عبد العزيز
11:08 م | الأحد 21 يناير 2024
حادث سير - صورة أرشيفية

حادث سير - صورة أرشيفية

أصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث تصادم بدائرة القسم، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث، يفيد فيه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة سائق 30 سنة وبصحبته 8 أشخاص انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة مستقليها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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