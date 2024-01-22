أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-1-2024 في محلات الصاغة

يهتم قطاع كبير من المواطنين، بمعرفة أبرز الأخبار وأسعار الذهب بشكل يومي، إذ شهدت أسعار الذهب منذ أمس الأحد، ثباتًا سعريًا كبيرًا خاصة عيار 21، ويرغب الكثيرون في معرفة أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-1-2024، وفق ما أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

أسعار الذھب الیوم

وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-1-2024، وفقا لآخر تحديث من قبل بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، بداية التعاملات صباح اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم الاثنين 22-1-2024، نحو 3570 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال بداية التعاملات، 4080 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويدخل الذهب عيار 24 في صناعة السبائك، وهو الأنقى بين مختلف الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 22-1-2024، في بداية التعاملات 3060 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات، نحو 28560 جنيها قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، إذ يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.