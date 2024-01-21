«شعبة الذهب»: دراسة مقترحات جديدة لتراجع الأسعار وتوازن السوق الفترة المقبلة

كشف ناجي فرج، عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، وجود إقبال كبير على الذهب خلال الفترة الحالية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره في الأسواق بشكل غير مبرر، حيث وصلت قيمة الزيادة في الجرام الواحد لـ200 جنيه بالنسبة للذهب عيار 21، الأكثر تداولا في الأسواق.

فرج: نسعى إلى إحداث تراجع في الأسعار بالسوق

وأوضح «فرج» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الاقتراحات التي تعمل الغرفة ووزارة التموين عليها للسيطرة على سعر الذهب وللحيلولة دون حدوث تقلبات سعرية عنيفة في سعر الجرام منه بالأسواق، لافتا إلى أن الأفكار التي جرى عرضها حتى الآن من قبل القائمين على الأمر في الوزارة جيدة وستؤدي إلى حدوث تراجع في الأسعار بعد تنفيذها.

وأكد أن إحدى تلك الأفكار الجاري مناقشتها حاليا ستشبه إلى حد كبير مبادرة «زيرو جمارك»، التي جرى تطبيقها «فيه مبادرات أخرى شغالين عليها ستؤدي لتوفير كميات كبرى من الذهب في الأسواق، وده هيعمل اتزان كبير في السوق والأسعار».

وأشار إلى أن الأفكار الجاري العمل عليها حاليا من شأنها إحداث توفير كبير في الذهب بالأسواق، وبناءً عليه سيؤدى ذلك إلى تراجع في أسعار الذهب في الأسواق.

ونوّه «فرج» أن أسعار الذهب قد ارتفعت من قبل حتى وصلت إلى 2950 جنيها للجرام من الذهب عيار 21، بينما هبط سعره مسجلا 2050 في فترة ليست بالبعيدة، موضحا أن هذا السيناريو من الممكن أن يتكرر خلال تلك الفترة بسبب زيادة الإقبال عليه من المواطنين.