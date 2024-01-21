موعد وشروط التقديم في المرحلة الثانية من مشروع الموهبة الحركية بالشرقية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية عن فتح باب التقدم للراغبين في مشروع الموهبة الحركية المرحلة الثانية وعقد لقاءات معهم مع أعضاء اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة في الصالة المغطاة بمدينة الزقازيق غدا في تمام العاشرة صباحا.

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية لـ«الوطن» إنه بإمكان الراغبين في التقدم لمشروع الموهبة الحركية التوجه لزيارة اللجنة في الموعد المحدد لإجراء المقابلة وبحث الطلب، مشيرًا إلى أن المشروع برعاية رئيس الجمهورية لاكتشاف المواهب ورعاية الموهوبين وتأهيلهم في سن مبكرة لاستثمار طاقاتهم الإبداعية تحت إشراف لجنة علمية متخصصة ومدربين مؤهلين يتم اختيارهم بعناية.

وأشار وكيل الوزارة إلى فتح التقدم في المشروع كمدربين مشروع الموهبة في رياضات ألعاب القوى، تنس الطاولة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، السلاح والكاراتيه وفق الشروط المحددة من قبل الوزارة.

الشروط المطلوبة في المدربين للمشروع:

أن يكون حاصلا على بكالوريوس تربية رياضية.

يكون عضوا بنقابة المهن الرياضية.

لديه خبرة في تدريب البراعم.

لديه خبرة في التعامل مع الأطفال.

من أبناء الشرقية.

اجتياز المقابلة الشخصية.