«رياضة الشرقية»: افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي في مركز شباب أبو حماد

أعلن الدكتور ممدوح عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، انتهاء مركز شباب أبو حماد من المشروع الاستثماري على مساحة تبلغ 33 ألف متر والذي يضم حمام سباحة نصف أوليمبي، قاعة مناسبات، مطعم، كافيتريا وحمام سبحة للأطفال، كما أنه أقيم بحق انتفاع مدة 12 عاما بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه فيما شهد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي افتتاحه خلال زيارته اليوم.

تحويل مراكز الشباب والرياضة لمراكز خدمية

أشار الدكتور ممدوح عبد العظيم في حديث ل"الوطن" إلى الانتهاء من المشروع الاستثماري الضخم بمركز شباب أبو حماد والذي يعد فرحة كبيرة لأهالي المركز والقرى التابعة له، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتنمية موارد مراكز الشباب وتحويلها لمراكز خدمية وتقديم خدمة جيدة لمختلف الفئات العمرية.

مشروع بتكلفة 15 مليون جنيه

أضاف وكيل وزارة الشرقية أن المشروع المتمثل في حمام السباحة وملحقاته الذي تم إقامته في أرض مدينة أبو حماد حدث عظيم تم الانتهاء منه بميزانية ضخمة تصل 15 مليون جنيه، هذا ويضم خدمات عديدة ومتنوعة لخدمة الأهالي ويجعلهم ليسوا بحاجة للصالات الخاصة التي تكلفهم أموالا إضافية فوق طاقتهم وهذا دور الدولة في تطوير مراكز الشباب الذي تواصل وتستمر في رفع كفاءته وتطويره على الدوام.