استقرار كبير شهدته أسعار الحديد اليوم الاثنين 22-1-2024 في الأسواق المحلية، عقب التراجع أمس الأحد، إذ يهتم قطاع كبير من المواطنين، بمتابعة أسعار مواد البناء منها الحديد والأسمنت، بشكل يومي.

وتوضح «الوطن» سعر طن الحديد اليوم، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد الاستثماري

استقر سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الاثنين، وسجل 42284 جنيها، كسعر بيع للمستهلك.

سعر طن حديد عز

سجل سعر طن حديد عز اليوم الاثنين، استقرارًا عند 44476 جنيها، كسعر بيع للمستهلك.

سعر الأسمنت اليوم

أما وعن سعر طن الأسمنت الرمادي، اليوم الاثنين، فقد جاء وفق آخر تحديث عند مبلغ الـ 2362 جنيهًا، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد عالميًا اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم الاثنين، على المستوى العالمي كالآتي:

- متوسط سعر الحديد الخام: 129 دولارًا للطن الواحد.

- متوسط سعر حديد التسليح: 550 دولارًا للطن الواحد.

- متوسط سعر البليت: 500 دولارات للطن الواحد.