تراجع سعر الحديد اليوم أكثر من 3 آلاف جنيه.. بكم سعر الطن؟

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سعر طن الحديد اليوم الأحد 12-1-2024 في الأسواق، حيث تراجع سعر طن الحديد الاستثماري إلى 39 ألفًا و86 جنيهًا، مقارنة مع أسعار أمس 42 ألفًا و450 جنيهًا، بتراجع نحو 3364 جنيهًا في سعر الطن، فيما سجل سعر طن حديد عز 41 ألفًا و629 جنيهًا، متراجعًا بنحو 2633 جنيهًا، عن أسعار أمس التي كانت عند 44 ألفًا و262 جنيهًا

سعر طن الحديد اليوم

وترصد السطور التالية، متوسط سعر طن الحديد اليوم الأحد 21-1-2024 في مصر، كما يلي:

سعر طن حديد عز اليوم

- سعر حديد عز اليوم: 41 ألفًا و629 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 39 ألفًا و86 جنيهًا.

- سعر حديد بشاي: 42 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد العتال: 42 ألفًا و300 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 42 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 42 ألفًا و100 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 42 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 40 ألفا و300 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 42 ألفًا و400 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 40 ألفا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 40 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 42 ألفا و100 جنيه للطن.