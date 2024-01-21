السكة الحديد تقرر تعديل تركيب بعض القطارات لتقديم أفضل خدمة للمواطنين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب عدد من القطارات على بعض الخطوط، في إطار حرصها على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفي ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.

تفاصيل تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط

* اعتباراً من يوم 22/9/2023 يتم الآتي:

- تعديل تركيب قطار 2012 ثالثة مكيفة «القاهرة - أسوان».

- تعديل تركيب قطار 3023 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسكندرية».

- تعديل تركيب قطار 3006 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - القاهرة».

وذلك ليكونوا بالتركيب «الجرار+ 7 عربات ثالثة مكيفة+ عربة ثالثة مكيفة معدلة بوفيه 74 مقعدا».

* اعتباراً من يوم 23/ 9/ 2023 يتم الآتي:

- تعديل قطار 3007 ثالثة مكيفة «أسوان - الإسكندرية» ليكون بالتركيب «الجرار + 7 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة معدلة بوفيه 74 مقعدا».

* اعتباراً من يوم 24 / 9 / 2023 يتم الآتي:

- تعديل قطار 3024 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - أسوان» ليكون بالتركيب «الجرار+ 7 عربات ثالثة مكيفة+ عربة ثالثة مكيفة معدلة بوفيه 74 مقعدا».