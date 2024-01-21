فئات تستفيد بـ3 أضعاف أجر في إجازة الخميس القادم.. إليك التفاصيل

كشفت مصادر في وزارة العمل، أن هناك فئات تستفيد بـ3 أضعاف أجر في إجازة الخميس القادم، الذي توافق موعد الاحتفال بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وذلك ضمن الإجازات الرسمية التي يستحقها الموظفون طوال العام.

فئات تستفيد بـ3 أضعاف أجر إجازة الخميس القادم

وتستعرض «الوطن»، أنواع الفئات التي ستستفيد بـ3 أضعاف أجر إجازة الخميس القادم ضمن رصيد الإجازات الرسمية؛ وفقًا لما صرحت به مصادر بوزارة العمل في لـ«الوطن» ووفقًا لقوانين العمل الرسمية:

** مهنة الأطباء

** مهنة الممرضين

** مهنة رجال الشرطة

** مهنة الصحفيين

** مهنة عمال المخابز

** مهنة عمال محطات الوقود

** مهنة رجال الإسعاف

** مهنة خدمات النقل والسائقين

** مهنة رجال الحماية المدنية

** مهنة خدمات المياه والصرف

** مهمة خدمات الكهرباء

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، لـ«الوطن»، أن الخميس إجازة رسميًا بمختلف الكليات، لافتة إلى أن الأربعاء القادم هو آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 - 2024 لمختلف الكليات وفقا لجداول الامتحانات المعلنة من كل أقسام الكليات.