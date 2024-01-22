كفارة الدعاء على الأولاد.. أزهري يوضح

يغضب بعض الآباء والأمهات على أبنائهم ويقومون بالدعاء عليهم، ثم يشعرون بحالة من الندم لما بدر منهم، محاولين العودة في هذا الدعاء على الأولاد، ويبحث عن كفارة الدعاء على الأولاد، وهو ما أجاب عنه الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف.

وقال رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، في تصريحات لـ«الوطن»: «في كفارة الدعاء على الأولاد لا ينبغي أولا للمؤمن ألا يدعوا بالشر على أحد وخصوصا على الأولاد».

كفارة الدعاء على الأولاد

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء على الأولاد والأنفس فقال صلى الله علية وسلم: «لا تدعوا على أنفسكم ولاتدعوا على أولادكم وأموالكم لتوافق من الله ساعة»، مؤكدا أن دعاء الوالدين للولد أوعليه من الأدعية المستجابة، وقال الرسول صلى الله علية وسلم: «ثلاث دعوات يستجاب لهن، لا شك فيهن‏ دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده‏‏».

وأوضح في كفارة الدعاء على الأولاد، أن دعاء الوالد على ولده يعد من علامات الفظاظة والقسوة وقلة الصبر، واتباع خطوات الشيطان، وعدم ضبط النفس، واستيلاء الغضب على الداعي، وكل ذلك صفات قبيحة ينبغي للعاقل أن ينزه نفسه عنها، فعلى من يقوم بالدعاء على أولاده أن يستغفر الله ويسترجع نفسه ويطلب من الله لهم الهداية.