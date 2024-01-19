الدعاء باسم الله الأعظم يوم الجمعة.. لفك الكرب

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى سابقا بالأزهر الشريف، إن الدعاء باسم الله الأعظم من الأدعية التي علمنا الرسول اللجوء إليها عند الكرب، مؤكدا أن هذا الدعاء مُستحب في كل الأوقات، سواء في وسط الليل، أو في نهار يوم الجمعة، مطالبا المسلمين بضرورة استغلال يوم الجمعة في التقرب إلى الله عز وجل.

الدعاء باسم الله الأعظم

وعن نص الدعاء باسم الله الأعظم، قال الأطرش إن نصه كالتالي: «اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث».

ما هو الدعاء باسم الله الأعظم

وشدد الأطرش على أن النبي صلى الله عليه وسلم، وجد أحد من الصحابة يدعو بدعاء «اسم الله الأعظم» ويبتهل إلى الله فقال له: « أتدري بماذا دعوت.. فقال الرجل لا يا رسول الله.. فقال النبي لقد دعوت باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى».

كما أكد الأطرش، أن يوم الجمعة به ساعة استجابة، لما رُوي عن النبي الكريم في حديثه عن فضل يوم الجمعة: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».