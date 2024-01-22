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ناهد السباعي تنشر آخر صورة لوالدتها قبل وفاتها: أفتقد شعور الطمأنينة بين ذراعيك

كتب:

ياسمين محمود
12:30 ص | الإثنين 22 يناير 2024
ناهد ووالدتها

ناهد ووالدتها

شاركت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، آخر صورة لها، وهي تمسك يد والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي.

ونشرت ناهد السباعي الصورة، معلقة: أنا معك، لا بأس، أعلم أن الأمور ستكون على ما يرام بالنسبة لك، الأشياء الجميلة تنتظرك في ملاذ فريد وبابي، كانت آخر مرة أمسكنا فيها أيدي بعضنا البعض، معًا كان كل شيء جميلًا وممكنًا، أفتقد هذا الشعور بالطمأنينة والسلام والهدوء بين ذراعيك إذ أشعر بالأمان والاستسلام.

وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا المنتجة ناهد فريد شوقي منذ أيام قليلة بعد صراع طويل مع المرض، ورغم مرور فترة على وفاتها إلى أن ابنتها ناهد السباعي مازالت متأثرة بشكل كبير من رحيلها بسبب العلاقة القوية التي كانت تربطهما.

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