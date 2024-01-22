نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها مع أسرتها على أنغام «الحلق» لسعد لمجرد (فيديو)

شاركت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها مع أسرتها في جو عائلي.

وعلقت نبيلة عبيد على مقطع الفيديو، والذي ظهرت فيه مع اسرتها وهي تغني أغنية الحلق لسعد لمجرد، متمنية أن يكون الجمهور معها قائلة: «يارتكم معايا».

احتفال نبيلة عبيد بعيد ميلادها

وقالت «عبيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها احتفلت أول أمس مع أصدقائها من خارج الوسط الفني بتورتة مليئة بالعيون كما تحتفل أيضا مع أسرتها بتورته نجمة الجماهير والتي يعتادون على إحضارها لها كل عام.