بشرى تهنئ نبيلة عبيد بعيد ميلادها: «كل سنة وإنتي حبيبتي وصاحبة فضل عليّ»

حرصت الفنانة بشرى، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتهنئة الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها.

ونشرت بشرى مقطع فيديو يجمع أعمالا لها مع نبيلة عبيد معلقة: كل سنة وإنتي حبيبتي وصاحبة فضل عليا ومن أحن الناس ونجمة كل عصر وبلا شك نجمة مصر.. كل سنة وأنا بنتك وإنتي أمي الغالية، بحبك من جوه جوايا يا وش السعد عليا.. يا بلبلة قلبي، تفوت السنين وإحنا زي ما إحنا المحبة في القلب تقوى وتحلى.. من أرشيف الذكريات الحصري.. والحصري دايما مصري.

نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها

وشاركت نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مقطع فيديو لتورتة احتفالها بعيد ميلادها حيث ظهرت التورتة الأولى مليئة بالعيون الزرقاء أما الثانية فمكتوب عليها نجمة الجماهير.