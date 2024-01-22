فرحة الخير والرزق.. حصاد البرتقال في أكبر قرية للموالح بالشرقية (صور)

بمجرد أن تطأ قدم شخص قرية الولجا التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية يجد حدائق الموالح المتراصة على الجانبين تنتشر على مساحات واسعة َبداخلها عمال يتوزعون بين الأشجار لجني المحصول كأنهم خلية نحل لا تهدأ إلا بإنجاز عملها.

قرية الولجا من أكبر القرى في زراعة الموالح

قال المهندس أحمد مصطفى غريب مدير عام الإدارة الزراعية بمنيا القمح: «نشهد خلال هذه الفترة حصاد محصول البرتقال، وتعتبر قرية الولجا من أكبر القرى في زراعة الموالح، وتبلغ المساحة المنزرعة بالموالح 1171 فدانا، ويتم زراعة أصناف مثل البرتقال البلدي وبرتقال أبو سرة واليوسفي»، مشيرًا إلى أن جزءا من الإنتاج يستخدم في الاستهلاك المحلي وجزء آخر يتم تصديره.

توفير كافة الخدمات للمزارعين

وأضاف: «الإدارة الزراعية في منيا القمح بإشراف المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة تحرص على توفير خدمات لمزارعي الموالح مثل الأسمدة ويقوم قسم المكافحة البستانية بمكافحة زبابة الفاكهة وغيرها، بالإضافة لتقديم الإرشادات وعقد الندوات الإرشادية لتقديم التوعية اللازمة للمزارعين لتحقيق أفضل إنتاجية ما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع».

يوم الحصاد فرحة كبيرة

وفي السياق نفسه، قال محمد غازي مدير رئيس قسم البساتين بإدارة منيا القمح الزراعية: «يوم الحصاد فرحة كبيرة عند المزارعين، لأنه يجني ثمار تعبه طوال الموسم»، مضيفا أنه في حال اشتداد الحرارة وهبوب رياح الخماسين في شهر مايو يتم الري، أما الري في الشتاء يكون كل شهر أو 45 يوما، وفي الصيف يكون كل 15 أو 21 يوما.

وتابع: «التسميد يتم على 3 دفعات الأولى في شهر فبراير ومارس والثانية في شهر مايو، والثالثة في أغسطس، وموسم الحصاد يبدأ من شهر ديسمبر وينهي في شهر يناير».

الأهالي يحرصون على زراعة الموالح منذ أكثر من 30 عاما

من جانبه، قال المهندس السيد الطنطاوي مدير زراعي بقرية الولجا: مساحة الأراضي الزراعية في الولجا 1616 فدانا منها 1171 فدان جناين موالح و10 أفدنة بصل و15 فدان خضار و100 فدان قمح وباقي المساحة برسيم»، لافتا إلى أن الأهالي يحرصون على زراعة الموالح منذ أكثر من 30 عاما.

إنتاجية الفدان تصل لـ20 طنا

وقال الحاج وجيه عباس محمد أحد مزارعي قرية الولجا: «ازرع الموالح منذ أكثر من 25 عاما، والأرض جيدة والتربة مناسبة لزراعة الموالح وإنتاجية الفدان تتراوح من 12 لـ20 طنا حسب الخدمة واعتناء المزارع بالأرض».