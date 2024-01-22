مجلس الدولة يبرئ ذمة مستشفى الساحل من مبلغ 112 ألف جنيه

شهدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، نزاعًا بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ومستشفى الساحل التعليمي، بخصوص إلزام المستشفى بدفع مبلغ «112000» جنيه قيمة رسوم النظافة عن الفترة من 1/9/2013 إلى 30/11/2022.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة مستشفى الساحل التعليمي بأداء مبلغ «112000» المتنازع عليه.

وقالت الجمعية في فتواها، إن الثابت من مطالعة الأوراق تعاقد الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مع مستشفى الساحل التعليمي على قيام الهيئة أو من تفوضه بأعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات والنفايات لدى المستشفى والتخلص منها بالطرق الآمنة، نظير مبلغ شهري مقداره (1000) جنيه اعتبارًا من 1/8/2013.

عدم تنفيذ الهيئة للمهام الموكلة إليها

وأضافت: «وإزاء عدم قيام الهيئة بهذه الأعمال، لا من خلال عمالها، ولا من خلال متعهدها خاطبت المستشفى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بكتابه المؤرخ في 23/2/2014 لإحاطتها بهذا الإخلال، ثم تعاقد المستشفى بتاريخ 9/3/2014 مع المدعو ماجد حبيشي صابر- عن نفسه وليس بصفته متعهدًا عن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، على النحو الذي يقتضيه اختيار عرضه من ضمن مجموعة من العروض المقدمة - للقيام بهذه الأعمال نظير مبلغ شهري مقداره (700) جنيه».

وتابعت: «ظلا يتعاقدان على تلك الأعمال سنويًّا، مما مؤداه أن مقاولة رفع القمامة والمخلفات والنفايات والنظافة العامة المُؤداة لمستشفى الساحل التعليمي لم يكن تنفيذها من جانب الهيئة، بل من المدعو ماجد حبيشي صابر، كأصيل في التعاقد معه، وإذ لم تنهض الهيئة إلى إثبات ما يخالف هذا الواقع».

رفض مطالبة الهيئة للمستشفى

وواصلت الجمعية: «لا مناص من القول بأنها لم تنهض إلى تنفيذ التزامها بأداء مقاولة هذه الأعمال للمستشفى على الوجه الذي يفرضه حسن النية في تنفيذ العقد المبرم بينهما، وهو ما يخول المستشفى على أثر ذلك الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه بأداء المقابل المتفق عليه، فلا أجرة عن أعمال لم تؤدّ، الأمر الذي تغدو معه مطالبة الهيئة بإلزام المستشفى بالوفاء بالمبلغ محل النزاع جديرة بالرفض».