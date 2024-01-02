حي السويس يجري أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة ويكثف حملات النظافة

يجري حي السويس في محافظة السويس، أعمال صيانة لأعمدة الإنارة لعدد من المناطق والشوارع في نطاق الحي بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة.

وأجرى حي السويس في محافظة السويس، بإشراف المهندسة فاتن عبدالغني، حملات لصيانة أعمدة الإنارة في نطاق الحي وتبديل الولاعات وصيانة الكابلات بالشوارع في استقبال موسم الأمطار، كذلك كثف حي السويس حملات رفع كفاءة الإنارة خلف سينما رينسانس بشارع بورسعيد.

تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات

فيما كثف الجهاز التنفيذي لحي السويس من حملات النظافة اليومية ورفع وإزالة تراكمات ومخلفات الهيش والأشجار والرتش الناتجة عن مخلفات المباني، حيث أجرى الحي رفع وإزالة تراكمات ومخلفات الهيش والأشجار والرتش الناتجة عن مخلفات المباني خلف سينما رينسانس بشارع بورسعيد ومناطق مختلفة، ومنطقة المرورو والبر الثاني وشارع الشهداء ومنطقة الكورنيش القديم.

تطهير بيارات الصرف وتصرف مياه الأمطار

كذلك أجرت إدارة الصرف والمرافق بحي السويس تطهير لبيارات وخطوط الصرف الصحي وبيارات تصريف مياه الأمطار في شارع الجيش، وعدد من الشوارع المتفرعة تحسبا لسقوط أمطار في أي وقت.