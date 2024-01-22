طوارئ بمحافظات وجه بحري.. اضطراب في حركة الملاحة وأمطار غزيرة لمدة 48 ساعة

حذرت غرف الأزمات والطوارئ بمحافظات الوجه البحري، من طقس الـ48 ساعة المقبلة بداية من اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، حيث تشهد السواحل الشمالية والمناطق الغربية بمحافظات الوجه البحري والشرقية منها أيضا أمطار غزيرة للغاية مع الدخول في ساعات الليل، وسط انتشار كبير للكتل الهوائية الباردة نهارًا وتتزايد حالة الشعور بالبرودة بها أكثر أثناء فترات الليل.

رياح عاصفة سرعتها 70 كيلو مترا وانخفاض في درجات الحرارة

وينذر تقرير غرف الأزمات والطوارئ بمحافظات الوجه البحري والقناة، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، من هبوب رياح عاصفة تصل سرعتها إلى نحو 70 كيلو/ ساعة، بالإضافة إلى أنها تكون محملة بالرمال والأتربة خلال اليوم الاثنين، وغدًا، وكذلك هطول أمطار شديدة، على السواحل الشمالية، والتي بدورها تؤثر على حركة السير على الطرق الرئيسة والفرعية، كما انخفض درجات الحرارة على محافظات الدلتا، والقناة، والعريش، ما بين 4 إلى 5 درجات.

اضطراب في حركة الملاحة بالبحر المتوسط

كما تشهد حركة الأمواج في مياه البحر الأبيض المتوسط ارتفاعا ما بين 3 إلى 4 أمتار، وذلك جراء هبوب الرياح العاتية، الأمر الذي يؤثر على حركة الملاحة والصيد بشكل كبير، الأمر الذي يستوجب على جموع الصيادين بضرورة توخي الحظر الشديد، على مدار الساعات المقبلة.