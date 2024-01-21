أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة.. «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة

في بيان تفصيلي صادر عنها، حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ نشهد ظواهر جوية عدة تبدأ بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بنحو 5 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، ووجود نشاط للرياح الباردة، وتكاثر السحب العالية والمتوسط المصاحبة لأمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على جميع محافظات الجمهورية.

طقس شديد البرودة ليلا

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّه بداية من طقس غدٍ الاثنين ستنخفض درجات الحرارة العظمى والصغرى بقيم تصل إلى 5 درجات، إذ نشهد طقسًا باردًا نهارًا، وشديد البرودة ليلا على جميع المحافظات بدء من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار فى الأيام المقبلة

تشهد حالة الطقس بدءًا من غدٍ وحتى نهاية الأسبوع، وتتكاثر السحب وسقوط أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة على عدد كبير من المحافظات بدءًا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بنسب تصل إلى 60%.

انخفاض فى درجات الحرارة

وذكرت هيئة الأرصاد، أنّ البلاد ستتعرض لمنخفض جوي يصاحبه كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على انخفاض درجات الحرارة؛ لتعود حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، إذ يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة مع بداية ساعات المساء والليل المتأخرة، وتنخفض درجة الحرارة، بقيم تصل إلى 5 درجات.

اضطراب فى الملاحة البحرية

ونظرًا لوجود حالة استقرار في حالة الطقس، حذّرت الأرصاد من وجود اضطراب في الملاحة البحرية على سطح البحر المتوسط، إذ إنّ من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر، في حين تصل سرعات الرياح لنحو 65 كم في الساعة.