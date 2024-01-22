ماذا يحدث في سول؟.. كوريا الجنوبية على شفا صدام عاصف بسبب انتخابات البرلمان

أزمة تلوح في الأفق في كوريا الجنوبية، ليس بسبب الجارة الشمالية وبرنامجها الصاروخي والباليستي، ولكنها بسبب خلافات بين المكتب الرئاسي وزعيم الحزب الحاكم في البلاد حول ترشيحات المرشحين للانتخابات البرلمانية.

ووسط الخلاف حول الترشيحات للانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل المقررة في كوريا الجنوبية، وحول كيفية التعامل مع الادعاءات التي تفيد بأن السيدة الكورية الجنوبية الأولى كيم كيون تلقت حقيبة فاخرة كهدية في 2022، التي يُنظر إليها على أنها تضر بحزب سلطة الشعب الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية وإعلان زعيم حزب سلطة الشعب الكوري الجنوبي الحاكم، أحد مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي، المقربين هان دونج هون، تأييده لترشح كيم جيونج يول، عضو اللجنة، في منطقة مابو، غرب عاصمة البلاد «سول» في الانتخابات المقبلة.

وطالب الأعضاء الرئيسيين في حزب سلطة الشعب الكوري الجنوبي الحاكم، زعيم الحزب هان دونج هون بالاستقالة، فيما قالت وسائل إعلام إن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي شاركهم الرأي.

زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم: سأقوم بعملي

وقال هون، إنه سيقوم بعمله وسط تقرير يفيد بأن المكتب الرئاسي دعاه إلى الاستقالة في ظل جدل حول ترشيحات المرشحين للانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل، مشيرا في رسالة نصية للصحفيين، إلى أنه لا ينوي التنحي عن رئاسة لجنة قيادة الطوارئ للحزب، وفق لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وكان هون، أكد، للصحفيين أن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، طلب منه الاستقالة لكنه رفض. وفي وقت سابق، قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول إن استقالة هون ليست مسألة يتدخل فيها المكتب الرئاسي بنفسه، فيما أشار تقرير إعلامي، إلى أن رئيس البلاد، سحب توقعاته من زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم، ودعمه له بسبب الجدل الدائر.

رئيس كوريا الجنوبية لن يشارك في مناظرة حكومية عامة

وفي وقت لاحق، أوضح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، أن رئيس البلاد لن يشارك في مناظرة حكومية عامة حول قضايا معيشية، مما أثار تكهنات حول ما إذا كان القرار مرتبطا بالصدام بين المكتب وزعيم حزب سلطة الشعب الكوري الحاكم.