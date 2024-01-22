بعد ساعات من انهيار أرضي.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الصين

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، جنوب شينجيانج الواقعة شمال غرب الصين على عمق 10 كيلومترات، وفق مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض المعروف اختصارا باسم «جيه إف زد».

من جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، إن زلزال الصين وقع على مسافة 117 كيلومترا شمال شرق أقسو وسط غرب شينجيانج بعمق 28 كيلومترا، ونشرت الهيئة، صورا لبؤرة زلزال الصين.

زلزال الصين بعد ساعات من انهيار أرضي

وجاء زلزال الصين، بعد ساعات من الانهيار الأرضي الذي ضرب قرية ليانجشوي ببلدة تانجفانج بمقاطعة يوننان الواقعة جنوب غربي البلاد، الذي أسفر عن دفن 47 شخصا من 18 أسرة، تحت الأرض، وفق لوسائل إعلام صينية.

من جانبها، أعلنت الأرصاد الجوية الصينية، أن ثلوج خفيفة ستتساقط في تانجفانج، غدا الثلاثاء، فيما قالت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، أن من المتوقع أن تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر.

بدوره، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى بذل كل الجهود للبحث وإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الأرض نتيجة لانهيار أرضي في جنوب غرب الصين، وفق لتلفزيون الصين المركزي.