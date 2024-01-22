طرق التظلم على مخالفات المرور.. اعرف التفاصيل

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق بما يضمن السلامة للركاب وقائدي السيارات وكذلك المارة؛ ولذلك نص قانون المرور على عدد من المخالفات التي لا يجوز الخروج عنها، وإلا تعرض صاحبها لغرامة أو مخالفة مرورية تختلف على حسب مدى جسامة المخالفة.

وعلى الرغم من اختلاف العقوبات والغرامات المروية سواء كانت مالية أو عقوبات تصل إلى الحبس في المخالفات شديدة الجسامة، إلا أنَّ القانون أتاح عددًا من الطرق يمكن من خلالها التظلم على مخالفات المرور، وهو ما يوضحه المحامي إسلام عبدالمقصود.

التظلم على مخالفات المرور

وقال «عبدالمقصود»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ النيابة العامة حددت 3 طرق للتظلم على مخالفات المرور؛ وذلك بهدف التيسير على المواطنين في تقديم التظلم والحصول على حقوقهم.

وأضاف «عبدالمقصود» أن طرق التظلم على مخالفات المرور هي كالتالي:

- موقع النيابة العامة ppo.gov.eg.

- مكاتب نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية.

- مكاتب البريد المصري.

وأكّد المحامي أنَّ مخالفات المرور والعقوبات المختلفة عليها تضمن في الأساس الحفاظ على سلامة الجميع على الطرق.