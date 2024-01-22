«صرف الإسكندرية» ترفع حالة الطوارئ بسبب نوة الغطاس.. أمطار غزيرة

كشف اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد اعتبارًا من صباح اليوم، وذلك بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بهطول أمطار غزيرة على الإسكندرية اليوم، بنسبة تتراوح من 50 إلى 60% في أول أيام نوة الغطاس الحالية التي جاءت متأخرة عن موعدها، إذ اعتاد قدومها مع 19 يناير إلا أنّ هذا العام تبدأ 22 يناير الحالي.

وقال «نافع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه تقرر إعلان حالة الطوارئ بناءً على توقعات الأرصاد صباح اليوم، وهي الحالة التي يجري بسببها وقف الإجازات وبدل الراحات لعمال الشركة كافة.

تفاصيل حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأكد نشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة للتعامل السريع مع الأمطار المتوقعة، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمصبات، وجاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية، وتفريغ بيارات محطات الرفع أولًا بأول.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي، إلى توفير خط ساخن على رقم 175 في حالة وجود أي شكوى أو الابلاغ عن أي تجمعات مياه، إذ يجري التعامل من قبل رجال الصرف الصحي سريعًا.

نشر 182 سيارة ومعدة في الإسكندرية

وأكد أنه بناءً على تقرير الأرصاد بعدم استقرار حالة الجو وتوقع سقوط أمطار، جرى نشر ما يزيد عن 182 سيارة ومعدة بمختلف المناطق الساخنة بالمحافظة، استعدادًا للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار قد لا تستوعبها الشبكة.