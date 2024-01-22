النجم الإنجليزي أنتوني هوبكنز يكتب سيرته الذاتية: «محظوظ بذاكرتي»

كشف النجم الإنجليزي أنتوني هوبكنز عن مشروع جديد يعمل عليه الفترة الحالية، حيث يقوم بكتابة سيرته الذاتية، التي وصفها بـ «العملية الغريبة»، قائلا: «أدركت كم أنا محظوظ بشيء واحد، وهو عقل الممثل الخاص بي، لدى ذاكرة جيدة أتذكر أياما وأشهر من سنوات طويلة مضت»، وذلك في حواره مع مجلة «بيبول».

وعلى الجانب الآخر تقضي ستيلا زوجة أنتوني هوبكنز في العمل على فيلم وثائقي عن حياة الممثل الفائز بجائزة أوسكار، إذ قال: «ستيلا لديها تفويض مطلق لتغطية كل شيء، على الرغم أني لا أعرف مدى تقدم مشروعها»، حتى أن «ستيلا» أجرت مقابلة مع الممثلة جودي فوستر التي شاركته بطولة «The Silence of the Lambs»، من أجل الفيلم الوثائقي.

وعن كتابة مذكراته، أضاف «هوبكنز»: «أنا محظوظ لقد مررت بفترات صعود وهبوط واكتئاب ويأس وغضب وكل تلك الأشياء، ولكن تدريجيًا في السنوات القليلة الماضية كنت أفكر، أنا ما زلت هنا فلماذا لا أقوم بذلك».

«سيجموند فرويد».. تفاصيل أحدث شخصيات أنتوني هوبكنز السينمائية

يلعب حاليا أنتوني هوبكنز دور البطولة في فيلم بعنوان «Freud’s Last Session»، حيث يلعب دور والد التحليل النفسي سيجموند فرويد، وهو من إخراج ماثيو براون، هو مبني على مسرحية تحمل نفس الاسم من تأليف مارك سان جيرمان، والتي تستند في حد ذاتها إلى كتاب «The Question of God» من تأليف أرماند نيكولي، ويجمع الفيلم في بطولته كلا من ماثيو جود، ليف ليزا فرايز، جودي بلفور، جيريمي نورثام، وأورلا برادي.