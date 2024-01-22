رئيس جامعة حلوان: ندعم المشروعات البحثية التطبيقية لحل المشكلات المجتمعية

أكّد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان دعم إدارة الجامعة للمشروعات البحثية التطبيقية التي تستهدف حل مشكلات مجتمعية حقيقية، كما حث أساتذة الجامعة وطلاب الدراسات العليا على الاستفادة من هذه الندوات لتبادل الأفكار وطرح مقترحات لمشروعات بحثية تنموية مشتركة بين عدة كليات.

ندوة عن مصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية بجامعة حلوان

ووفقا لبيان صادر من جامعة حلوان، جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وحدة إدارة المشروعات بالتعاون مع مكتب المنح والتعاون الدولي للتعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية بكليات داخل الحرم الجامعي.

عقدت الندوة تحت رعاية ودعم وحضور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذة فريدة محمد هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا.

وحاضر في الندوة الدكتور رضوان عبدالحميد مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، الدكتور محمد عصام الدين عبدالوهاب عبدالجواد أستاذ مساعد التكنولوجيا الحيوية الجزيئية والخلوية والصناعية والمناعة الجزيئية بكلية العلوم والمدير السابق لمكتب المنح الدولية والمشروعات الدولية والعلاقات بالجامعة

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب حرص الجامعة على عقد الندوات التي تسهم في دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية.

وخلال الندوة تمّ إلقاء الضوء على أهم فرص التمويل للمشروعات البحثية المتاحة، كذلك تم استعراض طريقة التقديم وكتابة المشاريع البحثية، وأجريت مناقشات مع الحضور من أعضاء هيئة التدريس والباحثين عن أهم المعوقات التي تواجه الباحثين وطرق التغلب عليها.