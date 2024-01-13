موعد شهر رمضان 2024.. «البحوث الفلكية» يكشف التفاصيل

أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل موعد شهر رمضان 2024 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، مؤكدا أن 11 مارس المقبل سيكون غرة الشهر الكريم، وعدد أيامه ستكون 30 يوما، لافتا إلى أن العمل بمختلف القطاعات يكون وفقا للقواعد والضوابط والحسابات التي يعدها أساتذة المعهد.

موعد شهر رمضان 2024

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرأي النهائي لموعد شهر رمضان 2024، يكون لدار الإفتاء المصرية، وذلك بعد استطلاع هلاله يوم 29 شعبان 2024، منوها بأن الاستطلاع يكون بالتنسيق بين دار الإفتاء والمعهد وهيئة المساحة المصرية وفي المواقع المخصصة للرؤية.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد يتميز بامتلاكه الإمكانيات البشرية والعلمية والبحثية التي تؤهله على رصد ومتابعة أهلة الشهور العربية الهجرية ومتابعة ورصد الظواهر الفلكية، من خلال مراصده المنتشرة بمختلف المحافظات.