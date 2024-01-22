موعد ومكان جنازة والد الفنان أحمد عبدالله

يعيش الفنان أحمد عبدالله حالة من الحزن بعد وفاة والده، الحاج عبد الله الشحات عبد السميع الجنايني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك وفقا لما أعلنه عبر تدوينة على حسابه بـ«فيس بوك»، حيث طلب من متابعيه الدعاء لوالده بالرحمة.

وكشف أحمد عبدالله في تصريحات لـ«الوطن» عن موعد ومكان جنازة والده، إذ سيتمّ تشييع مراسم الجنازة من مسقط رأسه في مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية بعد صلاة الظهر، على أن يتمّ الدفن في مقابر العائلة.

«جعفر العمدة» يكتب شهادة ميلاد فنية لـ أحمد عبدالله

وبعد حالة النجاح التي حققها الفنان أحمد عبدالله في موسم الدراما الرمضانية 2023، بمشاركته في مسلسل «جعفر العمدة» للمخرج محمد سامي، يستعد للمشاركة في موسم الدراما الرمضانية 2024 بمسلسلي «بيت الرفاعي» و«حق عرب».

وجمع «جعفر العمدة» في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم: محمد رمضان، هالة صدقي، أحمد فهيم، عصام السقا، مي كساب، إيمان العاصي، زينة، منذر رياحنة، أحمد داش، وطارق النهري، بالإضافة إلى غيرهم من النجوم.