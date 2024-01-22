وفاة والد الفنان أحمد عبدالله

أعلن الفنان أحمد عبد الله، وفاة والده، منذ قليل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب «عبد الله»: إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالي والدي الغالي الحاج عبد الله الشحات عبد السميع الجنايني، رجاء الدعاء.

ولم يعلن أحمد عبد الله أي تفاصيل عن موعد أو مكان جنازة والده إلى الآن، ومن المفترض إعلانه عنهما خلال الساعات القليلة المقبلة.

أحمد عبد الله يتألق في «جعفر العمدة»

وكان الفنان أحمد عبد الله قد تألق بشخصية «كارم فتح الله» ضمن أحداث مسلسل «جعفر العمدة» الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي.

أبطال مسلسل «جعفر العمدة»

وشارك في بطولة «جعفر العمدة» كل من محمد رمضان، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، أحمد داش، منة فضالي، هالة صدقي، منذر رياحنة، طارق النهري، زينة وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، ومن إخراج محمد سامي.