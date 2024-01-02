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بعد نجاحه في «جعفر العمدة».. أحمد عبدالله ينضم لـ«بيت الرفاعي» و«حق عرب»

كتب:

خالد فرج
08:08 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
أحمد عبدالله

أحمد عبدالله

تعاقد الفنان أحمد عبدالله على المشاركة رسميا في بطولة مسلسلي «بيت الرفاعي» و«حق عرب»، مع النجمين أمير كرارة وأحمد العوضي على الترتيب، والمقرر عرضهما في سباق دراما رمضان المقبل.

وقال أحمد عبدالله في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد بانضمامه إلى كلا العملين، خاصة أنه يظهر فيهما بشكل مختلف وجديد، متمنيا أن ينال دوريه إعجاب الجمهور عند العرض في رمضان المقبل.

أحمد عبدالله: ما زلت أعيش أصداء نجاح «جعفر العمدة»

وأوضح عبدالله أنه ما زال يعيش أصداء نجاحه في شخصية «كارم فتح الله» التي جسدها في مسلسل «جعفر العمدة» رمضان الماضي، لافتا إلى أن الجمهور يناديه في الشارع باسم الشخصية، رغم مرور أشهر على عرض العمل.

أبطال مسلسل «جعفر العمدة»

وشارك في بطولة مسلسل «جعفر العمدة» محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، طارق النهري، منذر رياحنة، أحمد فهيم، زينة، أحمد داش، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، دعاء حكم، جوري بكر وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.