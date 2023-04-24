أحمد عبدالله: عضلات رقبتي وجعتني بعد مشهد مشاجرتي مع «جعفر العمدة»

إشادات جماهيرية ونقدية حصدها الفنان الشاب أحمد عبدالله جراء تجسيده لشخصية «كارم فتح الله» ضمن أحداث مسلسل «جعفر العمدة»، الذى عُرض فى سباق دراما رمضان الماضى.

من جانبه، أعرب «عبدالله» عن سعادته بردود الفعل الإيجابية من الجمهور، سواء فى الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكداً أنه عاش أجمل لحظات حياته حينما استقبله أهالى منطقة السيدة زينب بحفاوة شديدة، قبل أيام، إذ حرص على الاستماع إلى آرائهم فى أدائه للشخصية، وتلقى منهم الكثير من عبارات الثناء والإشادة.

عبدالله: محمد سامي كتب السيناريو بحرفية شديدة

وقال «عبدالله»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه قرأ سيناريو «جعفر العمدة» كاملاً قبل انطلاق التصوير أكثر من مرة، مما جعله متشبّعاً بأحاسيس ومشاعر شخصية «كارم فتح الله»، بما حملته من غل وحقد وكراهية لـ«جعفر العمدة»، مضيفاً: «الأستاذ محمد سامى كتب السيناريو بحرفية شديدة، ورسم أبعاد كل شخصية من الشخصيات بشكل نموذجى، كما أنه كتب الحلقات كاملة قبل انطلاق التصوير، مما أتاح للممثلين قراءة السيناريو أكثر من مرة».

وكشف عن استعداداته لشخصية «كارم فتح الله» على مستوى الهيئة الشكلية وطريقة الأداء، قائلاً: أجريت معايشة بسيطة للجواهرجية بمنطقة الصاغة، حيث راقبت طريقة كلامهم وسيرهم، واستمددت منهم تفاصيل ساعدتنى فى تجسيد شخصية «كارم».

وتابع حديثه، قائلاً: «اهتممت بالشكل الخارجى لـ«كارم» كونه شخصاً ضعيفاً من داخله، والضعفاء دوماً يحاولون إخفاء ضعفهم بالاهتمام بشكلهم، ومن هنا ارتديت السلاسل والخواتم وقُمت بعمل قصة شعر أقرب ما تكون للشباب الرايق، وهنا لا بد أن أشير إلى جهود الاستايلست سعيد رمزى، الذى شاركنى الاختيارات أثناء مرحلة التحضير».

صورت مشهد الخناقة دون دوبلير في 10 ساعات

وبشأن مشهد المشاجرة بينه وبين «جعفر العمدة» الذى كان حديث مواقع التواصل الاجتماعى، كشف «كارم فتح الله» كواليسه، قائلاً: هذا المشهد تم تصويره فى يوم كامل، وبالتحديد فى 10 ساعات كاملة، ولم أستعن ببديل «دوبلير» أثناء تصويره، لرغبتى فى ظهوره بشكل حقيقى وواقعى، ولا أنكر أننى تعرّضت للإرهاق الشديد بسببه، فكدت أن أقول (ستوب.. عاوز أريح)، ولكننى أكملت التصوير كى تبدو آثار الضرب علىّ بشكل واقعى.

وشدّد أحمد عبدالله على أن تمثيل الوجع نفسه أصعب من الضرب نفسه، موضحاً كلامه، قائلاً: تدرّبت على المشهد بمعاونة الأستاذ عصام الوريث، مصمم مشاهد الأكشن، الذى طالبنى بالمرونة فى حركة رقبتى أثناء تعرّضى للضرب من «جعفر العمدة»، ولا أخفيك سراً بأن عضلات رقبتى ظلت تؤلمنى لأيام عدة.

ووصف أحمد عبدالله الفنان محمد رمضان بالنجم الكبير الذى حقّق شهرة واسعة على المستوى المحلى والعالمى، ومع ذلك فهو شخص بسيط ومتواضع ويتعامل مع الجميع بحب شديد، فأنا تشرفت بالتعاون معه، وأتمنى تكرار التجربة معه، لأننى استمتعت فنياً بتجربة «جعفر العمدة».

يُذكر أن مسلسل «جعفر العمدة» من بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، مى كساب، إيمان العاصى، منة فضالى، زينة، عصام السقا، أحمد فهيم، جورى بكر، دعاء حكم، منذر رياحنة، طارق النهرى، وكوكبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.