السكة الحديد: بدء المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية أول فبراير

تستعد محافظة الإسكندرية، في أول لشهر فبراير المقبل، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية، والبدء في تنفيذ أعمال الكوبري العلوي الخاص بالمترو، بداية من منطقة أبو قير وحتى المنتزه، حيث يترتب عليه إيقاف محطات جديدة لقطار أبو قير الإسكندرية.

تبدأ المرحلة الثانية أيضًا، لإيقاف عدد من محطات قطار أبو قير - محطة مصر، بعد أيام، وذلك وفقًا للخطة المعلنة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لبدء المرحلة الثانية لمشروع مترو الإسكندرية.

توقف جديد لمحطات قطار أبو قير

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت خطة مقسمة لثلاث أشهر، بدأت في شهر يناير الجاري، إذ من المقرر أنّ تبدأ المرحلة الثانية لمشروع مترو الإسكندرية وتنفيذ أعمال الكوبري العلوي الخاص بالمترو، وبذلك تُلغى حركة القطار من المنتزة حتى أبو قير، ولن يصل إلى محطات المعمورة والمندرة وأبوقير، وتغلق هذه المحطات نهائيًا.

خط سير قطار أبو قير بعد الإيقاف

ووفقًا للخطة، يستمر عمل قطار أبو قير من محطة سيدي جابر كبداية جديدة لأول الخط، لينتهي في المنتزه التى ستصبح آخر محطات قطار أبو قير حتى نهاية شهر فبراير المقبل، وذلك حتى أول مارس، وستبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة وفيها، سيجري إلغاء خط قطار أبو قير نهائيًا، ليبدأ العمل على مشروع مترو الإسكندرية الذى سيكون بديلاً عن قطار أبو قير.