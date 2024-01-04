إيقاف تشغيل بعض محطات خط قطار أبو قير غدا
كتب:
كريم روماني
06:50 ص | الخميس 04 يناير 2024
المترو - صورة أرشيفية
يبدأ غداً الجمعة الموافق 5 من شهر يناير الجاري، إيقاف تشغيل خط قطار أبو قير في القطاع من «محطة مصر حتى محطة سيدي جابر» كمرحلة أولى، للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، وذلك على النحو التالي:
1- إيقاف تشغيل القطار في القطاع من محطة مصر حتى محطة سيدي جابر كمرحلة أولى بداية من بعد غد الجمعة الموافق 5/1/2024
2 - إيقاف تشغيل القطار في القطاع من أبوقير حتى المنتزه بداية من 1/2/2024.
3- إيقاف تشغيل القطار في القطاع من سيدي جابر حتى المنتزه بداية من 1/3/2024
تفاصيل إنشاء مترو الإسكندرية
- تم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق، وتحالف «أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية»
- سيتم تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائي.
- تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كيلومتر.
- تمتد في مسار سطحي بطول 6.5 كيلومتر.
- يمتد بطول 43.2 كيلو متر.
- تنفيذ الخط على ثلاث مراحل منفصلة.
- تمتد من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية.
- سيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد «القاهرة – الإسكندرية» في محطة مصر.
- تمتد في مسار علوى بطول 15.2 كيلومترحتى محطة أبو قير.
- تشتمل على 20 محطة.
- مد الخط بهدف ربط شبكات النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية مع بعضها.
- من المخطط مد الخط باتجاه برج العرب ليربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.
- تبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم/ ساعة.
- يتم تبادل الخدمة مع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا.
- يتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.
- أيضا من المخطط مد الخط باتجاه أبو قير الجديدة، ليربط مع الخط الرابع من القطار الكهربائى السريع.