إيقاف تشغيل بعض محطات خط قطار أبو قير غدا

يبدأ غداً الجمعة الموافق 5 من شهر يناير الجاري، إيقاف تشغيل خط قطار أبو قير في القطاع من «محطة مصر حتى محطة سيدي جابر» كمرحلة أولى، للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، وذلك على النحو التالي:

1- إيقاف تشغيل القطار في القطاع من محطة مصر حتى محطة سيدي جابر كمرحلة أولى بداية من بعد غد الجمعة الموافق 5/1/2024

2 - إيقاف تشغيل القطار في القطاع من أبوقير حتى المنتزه بداية من 1/2/2024.

3- إيقاف تشغيل القطار في القطاع من سيدي جابر حتى المنتزه بداية من 1/3/2024

تفاصيل إنشاء مترو الإسكندرية

- تم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق، وتحالف «أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية»

- سيتم تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائي.

- تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كيلومتر.

- تمتد في مسار سطحي بطول 6.5 كيلومتر.

- يمتد بطول 43.2 كيلو متر.

- تنفيذ الخط على ثلاث مراحل منفصلة.

- تمتد من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية.

- سيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد «القاهرة – الإسكندرية» في محطة مصر.

- تمتد في مسار علوى بطول 15.2 كيلومترحتى محطة أبو قير.

- تشتمل على 20 محطة.

- مد الخط بهدف ربط شبكات النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية مع بعضها.

- من المخطط مد الخط باتجاه برج العرب ليربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.

- تبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم/ ساعة.

- يتم تبادل الخدمة مع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا.

- يتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

- أيضا من المخطط مد الخط باتجاه أبو قير الجديدة، ليربط مع الخط الرابع من القطار الكهربائى السريع.