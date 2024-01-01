مراحل إيقاف قطار «محطة مصر- أبو قير» بالإسكندرية في 2024

أعلنت هيئة السكك الحديدية في الإسكندرية، اليوم الاثنين 1 يناير 2024، إيقاف خط سير محطات قطار محطة مصر - أبو قير، وفقًا لخطة مجزئة من قبل الهيئة في إيقاف المحطات، التي كانت تبدأ من محطة مصر وصولاً إلى محطة أبو قير.

ووفقًا للخطة الموضوعة لتطوير قطار أبو قير، سيجري تحويله إلى مترو الإسكندرية، وإيقاف العمل في عدد من المحطات على مدار 3 أشهر مقبلة، على أنّ يتم إيقاف الخط كاملًا في شهر مارس المقبل.

مراحل إيقاف قطار أبو قير في الإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل مراحل إيقاف قطار أبو قير في 2024، بدءًا من اليوم، إذ سيقل عدد المحطات شهريًا، وفقًا لإعلان هيئة السكك الحديدية.

ويُسمح لأهالي الإسكندرية، بركوب قطار محطة مصر - أبو قير حتى شهر مارس المقبل، لكن لابد من معرفة كيفية استخدام القطار في التنقلات على المستوى الضيق، أو تبديل المواصلات من ميكروباص إلى قطار في أقرب محطة تعمل خلال تلك الفترة.

وسيجري إيقاف قطار أبو قير على 3 مراحل، بدءًا من اليوم، كالتالي:

المرحلة الأولى

إيقاف خط سير قطار محطة مصر - أبو قير، من محطة سيدي جابر إلى محطة مصر كمرحلة أولى، ما يعني أنّ محطتي مصر والحضرة، لن يصل لهما القطار مجددًا، وأنّ الراكب في الإسكندرية، يستطيع التنقل من أبو قير إلى سيدي جابر، لكن هذا مسموح خلال الشهر الجاري فقط، وقبل بدء المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية

تبدأ المرحلة الثانية في أول فبراير المقبل، إذ سيجري إيقاف العمل من محطة أبو قير إلى المنتزة، ضمن المرحلة الثانية، بمعنى إيقاف 3 محطات جدد، وهي: «أبو قير، طوسون، المعمورة»، على أن يتنقل المواطنون من المنتزة إلى سيدي جابر خلال شهر فبراير.

المرحلة الثالثة

في الأول من مارس المقبل، ستكون الإسكندرية على موعد تاريخي، إذ سيجري إيقاف قطار أبو قير نهائيًا، ومن المقرر أنّ يتوقف التنقل من المنتزة حتى سيدي جابر ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة.