هل تسجيل العقارات في الشهر العقاري على البائع أم المشتري؟.. اعرف الصح

تعمل مصلحة الشهر العقاري على حفظ الحقوق لأصحابها من خلال تطبيق عدد من الإجراءات الخاصة بتسجيل الملكية الخاصة بالعقارات ومعرفة حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» هل تسجيل العقارات في الشهر العقاري على البائع أم المشتري.

البائع يلتزم بقانون الضريبة

وحسب المادة رقم 35 مكرر المُضافة إلى قانون الشهر العقاري والتي تختص بدعاوي إثبات الملكية والنفاذ لعقود البيع، فإن الإجراءات الخاصة بتسجيل الملكية بناءً على أحكام قضائية، يكون البائع ملتزم بقانون الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية، وذلك هو المبلغ الوحيد الذي يلتزم بدفعه.

وبالنسبة لباقي المبالغ الخاصة بالعقارات فإنها تقع على عاتق الشخص المُشتري وذلك باعتباره الطرف المُستفيد من التسجيل في الشهر العقاري، ولكن يكون هناك اتفاق بين البائع والمشتري بشكل عرفي على تحمل جميع الضرائب والرسوم الخاصة بالشهر العقاري.

وتختص مصلحة الشهر العقاري بتسجيل كل العقارات والتوكيلات ومن الممكن على المواطنين طلب خدمة أون لاين وذلك في إطار خطة الدولة المصرية في التسهيل على المواطنين من الذهاب إلى مكان الخدمة.