مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري في السويس

حددت وزارة العدل، مواعيد وأماكن مكاتب وفروع التوثيق، ومكاتب الشهر العقاري بالمحافظات، بما في ذلك السويس، خلال الفترتين المسائية والصباحية، في جميع مراكز المحافظة، حتى يتمكن المواطن من إنجاز الأوراق التي يحتاجها بسهولة.

فروع مكاتب الشهر العقاري في محافظة السويس

تتواجد مكاتب وفروع التوثيق الخاصة بمصلحة الشهر العقاري في محافظة السويس، ويستفيد المواطنين بخدمة متميزة، من خلالها، خاصة أنها تطبق نظامًا في العمل يسهل على المواطنين إنهاء مصالحهم، والحصول على خدمة المكاتب بسهولة.

ومكاتب الشهر العقاري تتواجد، في مدينة الأمل بحي فيصل، ومدينة الإيمان التابعة لحي الأربعين، والمكتب الرئيسي بمقر محكمة السويس الابتدائية، التي تعمل خلال الفترة الصباحية.

وجرى إضافة مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية بالسويس، للتسهيل على المواطنين في إنهاء مصالحهم في جميع الأوقات.

مواعيد مكاتب الشهر العقاري في محافظة السويس

وبحسب وزارة العدل، فإن مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية في محافظة السويس، هما فرعان: مكتب توثيق أورانج والكائن رقم 1 شارع الجلاء، وفرع السيارة المتنقلة رقم 29 أمام محكمة السويس الابتدائية بحي السويس.

مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية بالسويس

جاءت مواعيد العمل في مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية بالسويس، وفق إعلان وزارة العدل، من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.