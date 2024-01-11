عناوين وفروع مكاتب الشهر العقاري في البحر الأحمر.. تعمل حتى 9 مساء

يسأل المواطنون بالبحرالأحمر، عن عناوين وفروع مكاتب الشهر العقاري في المدن والقرى؛ للحصول على الخدمات اللازمة طوال أيام الأسبوع ماعدا الإجازات الرسمية.

عناوين مكاتب الشهر العقاري بالبحر الأحمر

وخصصت وزارة العدل 13 فرعا بمكاتب توثيق محافظة البحر الأحمر، لأداء خدمات للمواطنين في 6 مدن هي رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وشلاتين.

عناوين فروع مكاتب الشهر العقاري بالبحر الأحمر

تنشر «الوطن»، خدمة معرفة عناوين مكاتب توثيق الشهر العقاري، بمدن البحر الأحمر وهي:

- عناوين فروع مكاتب الشهر العقاري بمدينة الغردقة.

- مكتب توثيق ضواحي لغردقة بمنطقة عمارات حفر الباطن.

- مكتب توثيق الغردقة بمنطقة عمارات الشيخ شحات.

- مكتب مرور الغردقة بمبنى المرور.

- مكتب اتصالات السنترال السياحي بالغردقة.

- مكتب بريد المستقبل بالغردقة شارع النصر.

- مكتب الجونة بمنتجع الجونة شمال الغردقة.

عناوين فروع مكاتب الشهر العقاري بمدينة رأس غارب

- مكتب رأس غارب بلوكات مجلس المدينة شارع 32 وحدة.

- عناوين فروع مكاتب الشهر العقاري بمدينة سفاجا.

- مكتب سفاجا بمجمع محاكم سفاجا.

- مكتب ثان سفاجا بمدينة سفاجا.

عناوين فروع مكاتب الشهر العقاري بمدينة القصير

- مكتب القصير ثان.

- مكتب بريد القصير بجوار البنك الأهلي.

عناوين فروع مكاتب الشهر العقاري بمدينة مرسى علم

- مكتب مرسى علم بشاطئ البحر بلوكات مجلس المدينة.

- عناوين فروع مكاتب الشهر العقاري بمدينة الشلاتين.

- مكتب الشلاتين بمساكن الوحدة المحلية.

3 فروع الشهر العقاري تعمل حتى التاسعة مساء

وكشف محمد عبدلله مدير مكتب توثيق الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن فروع مكاتب توثيق الشهر العقاري بالبحر الأحمر تعمل طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والإجازات الرسمية من 9 صباحا حتي الرابعة مساء، مؤكدا أنه تم تخصيص 3 فروع تعمل حتى الساعة التاسعة مساءا هي:.

- مكتب توثيق الغردقة بعمارات منطقة الشيخ شحات.

- مكتب السنترال السياحي بشارع شيراتون بالغردقة.

- مكتب بريد القصير بمدينة القصير.