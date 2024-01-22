3 تأثيرات متوقعة لـ«نوة الغطاس» بالمحافظات.. صقيع وأمطار واضطراب الملاحة

تضرب نوة الغطاس، خلال هذه الأيام، المحافظات الساحلية، خاصة محافظتي مرسى مطروح والإسكندرية، وتتسبب في اضطراب حركة الملاحة والصيد، بسبب ارتفاع أمواج البحر عن منسوبها الطبيعي، كما تتسبب في تكون الشبورة المائية وسقوط الأمطار الغزيرة، ونشاط حركة الرياح البادرة، ما يؤثر على حركة المواطنين على الطرق بين المحافظات.

وتبدأ نوة الغطاس 2024، اليوم الاثنين، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، أي لمدة 3 أيام، حيث تأخرت عن موعدها المعتاد كل عام، لتبدأ اليوم.

3 تأثيرات لنوة الغطاس في المحافظات

وأكد الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، وعضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، لـ«الوطن»، أن تأثيرات نوة الغطاس تتمثل في التالي:

- صقيع وغزارة الأمطار بشكل كبير، ما يؤثر على نمو المحاصيل في الأراضي الزراعية بالدلتا.

- تؤثر نوة الغطاس على حركة الملاحة والصيد، جراء نشاط حركة الرياح، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط عن معدلاتها الطبيعية.

- كما تؤثر النوة أيضًا على حركة السير والتنقل على الطرق الفرعية والرئيسية، خاصة الساحلية منها، بسبب انتشار الضباب والبخر، الأمر الذي يعرقل حركة المسافرين في ساعات الصباح بشكل كبير.

أمطار نوة الغطاس في المحافظات

وأشار «علام» إلى أن نوة الغطاس لها فائدة كبيرة في هطول الأمطار على الأراضي الرملية، حيث تساعد في ري المحاصيل ونموها، كونها تعتمد على مياه الآبار، مما يعود بالنفع عليى المزارعين في تلك المناطق، خاصة الواقعة علىالسواحل الغربية منها.