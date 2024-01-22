تفاصيل الحالة المرورية اليوم في القاهرة والجيزة.. ابتعد عن المحور وكوبري الساحل

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية بسنت الحسيني، الحالة المرورية اليوم الاثنين 22 يناير 2024.

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس.

كثافات مرورية ستبدأ تقل تدريجيا حتى نصل إلى غمرة

فيما يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية، تقل تدريجيا حتى نصل إلى غمرة، أما كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، فإنه يشهد كثافات مرورية، وبالنسبة إلى شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، فإنه يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

كثافات نسبية عند الكورنيش من المظلات إلى وسط البلد

كما يوجد كثافات نسبية عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، وكثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، ولكن بالنسبة للمتجه إلى المؤسسة، فإن هناك سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند المظلات.

الطريق الدائري يشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند النزلات

وفي الجيزة، يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند النزلات، لكنها متحركة، كما أن محور 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر يشهد سيولة مرورية، لكن المتجه إلى المهندسين، فإنه يشهد كثافات معتادة قبل طلعة الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك.