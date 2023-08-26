80 عاما على العلاقات المصرية الروسية.. من التعاون إلى الشراكة

تحتفل مصر وروسيا بمرور 80 عامًا على بدء العلاقات المصرية الروسية والتي بدأت في مثل هذا اليوم عام 1943 بين المملكة المصرية والاتحاد السوفيتي، إذ كانت الخطوة الأولى للتعاون الاقتصادي المصري الروسي في عام 1948، حين وقّعت أول اتفاقية اقتصادية بين الجانبين، وذلك حسبما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات.

تطور كبير في العلاقات المصرية الروسية

وتطورت العلاقات السياسية بين الدولتين على المستويين الحكومي والبرلماني فمن بناء السد العالي وإقامة المراجل البخارية وتشييد أفران الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم وشركات الكيماويات إلى المساعدة في بناء محطة الضبعة النووية وإنشاء أول منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس ووصول حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال العام الحالي إلى 3 مليار دولار، وجمعيها شواهد تاريخية تؤكد عمق ومتانة العلاقات بين البلدين.

مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات رسمية مع روسيا الاتحادية

وكانت مصر من طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وتطورت على أثرها العلاقات السياسية على مستوى رئيسي الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني، عكستها أول زيارة رسمية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى روسيا الاتحادية في سبتمبر 1997، التي وقّع خلالها البيان المصري الروسي المشترك و7 اتفاقيات تعاون.