أماكن ومواعيد فصل الكهرباء في الغردقة.. 5 ساعات للصيانة غدا

أعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة لمدة 5 ساعات، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، بالتنسيق مع شركة كهرباء البحر الأحمر.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وذكر بيان محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء لمدة خمس ساعات متواصلة، من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأشارت غرفة العمليات إلى أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي الضبع، ومصطفى سليم، ورد سي هورس، والشيخة بتقسيم الأحياء في الغردقة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.