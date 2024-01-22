«تعليم كفر الشيخ» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أسماء الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، للعام الدراسي 2023- 2024.

ووفقاً لما أعلنته المديرية فإنّ أسماء الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بكفر الشيخ للمستويات الثالثة، كالتالي:

المستوى الأول

1- مازن أحمد أحمد إبراهيم الصعيدي - مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» - إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

2- محمد عادل محمد حمد - مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات - إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

3- محمد أحمد محمد علي يحيي - مدرسة النجار الإعدادية المشتركة - إدارة دسوق التعليمية.

4- يوسف محمد فتحي عطية - مدرسة الشهيد جلال الدسوقي الثانوية بنين - إدارة بلطيم التعليمية.

5- يحي حسن أبو المجد محمد الحمادي - مدرسة الخنساء الثانوية المشتركة - إدارة بلطيم التعليمية.

6- سلمى محمود محمد علواني - مدرسة أبو عليوة الغربية للتعليم الأساسي - إدارة سيدي سالم التعليمية.

المستوى الثاني

1- هبة الله عصام مسعد الشهاوي - مدرسة المعلم إبراهيم الإعدادية المشتركة - إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

2- عبد الرحمن جمعة عبده سلطانة - مدرسة سنهور المدينة الرسمية لغات - إدارة دسوق التعليمية.

3- محمد عبد الرحمن صلاح عثمان محمد - مدرسة السلاهيب الابتدائية - إدارة الحامول التعليمية.

4- فداء أحمد محمد مصطفى - مدرسة منشأة عباس الثانوية بنين - إدارة سيدي سالم التعليمية.

5- محمد خيري عبد الحميد عبد الصمد - مدرسة النور للمكفوفين - ديوان المديرية.

المستوى الثالث

1- نورين نور الدين الوكيل - مدرسة الشهيد محمود المغربي الابتدائية المشتركة - إدارة دسوق التعليمية.

2- آدم سعيد محمد محمد توفيق - مدرسة عمر المختار الابتدائية - إدارة سيدي سالم التعليمية.

3- ندى عبد الحميد عبد الرحيم عبد الحميد - مدرسة الشهيد أحمد ياسر توفيق الثانوية بنات - إدارة سيدي سالم التعليمية.

4- سيف أشرف فتح الله صادق - مدرسة الجمهورية الابتدائية - إدارة فوه التعليمية.

5- عائشة محمد شكري أبو مصطفى - مدرسة فوه الإعدادية بنات - إدارة فوه التعليمية.

6- عبد الرحمن محمد طلال حافظ رمضان - مدرسة الشباسية الابتدائية الجديدة - إدارة دسوق التعليمية.

موضوعات مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

وشملت موضوعات مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 ومستوياتها؛ حفظ القرآن الكريم، وحفظ الحديث الشريف، كما يلي:

- المستوى الأول.. حفظ القرآن الكريم كاملاً مع جودة التلاوة وتفسير الأجزاء الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين، وبالنسبة للحديث الشريف حفظ أحاديث كتاب الأربعون النووية كاملة.

- المستوى الثاني.. حفظ القرآن الكريم من أول سورة يونس إلى آخر سورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزئين التاسع والعشرين والثلاثين، وبالنسبة للحديث الشريف حفظ أحاديث كتاب الأربعون النووية من 1 إلى 20.

- المستوى الثالث.. حفظ القرآن الكريم من أول سورة القصص إلى آخر سورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزء الثلاثين، وبالنسبة للحديث الشريف حفظ أحاديث كتاب الأربعون النووية من 1 إلى 10.

ومن المقرر أنّ يُمنح الفائزون في كل مستوى من المستويات الثلاثة حوافز مناسبة من ميزانية مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ والإدارات التعليمية تشجيعاً لهم.