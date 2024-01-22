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«تعليم كفر الشيخ» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

كتب:

مصطفى عنز
10:35 ص | الإثنين 22 يناير 2024
مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أسماء الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، للعام الدراسي 2023- 2024.

ووفقاً لما أعلنته المديرية فإنّ أسماء الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بكفر الشيخ للمستويات الثالثة، كالتالي:

المستوى الأول

1- مازن أحمد أحمد إبراهيم الصعيدي - مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» - إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

2- محمد عادل محمد حمد - مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات - إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

3- محمد أحمد محمد علي يحيي - مدرسة النجار الإعدادية المشتركة - إدارة دسوق التعليمية.

4- يوسف محمد فتحي عطية - مدرسة الشهيد جلال الدسوقي الثانوية بنين - إدارة بلطيم التعليمية.

5- يحي حسن أبو المجد محمد الحمادي - مدرسة الخنساء الثانوية المشتركة - إدارة بلطيم التعليمية.

6- سلمى محمود محمد علواني - مدرسة أبو عليوة الغربية للتعليم الأساسي - إدارة سيدي سالم التعليمية.

المستوى الثاني

1- هبة الله عصام مسعد الشهاوي - مدرسة المعلم إبراهيم الإعدادية المشتركة - إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

2- عبد الرحمن جمعة عبده سلطانة - مدرسة سنهور المدينة الرسمية لغات - إدارة دسوق التعليمية.

3- محمد عبد الرحمن صلاح عثمان محمد - مدرسة السلاهيب الابتدائية - إدارة الحامول التعليمية.

4- فداء أحمد محمد مصطفى - مدرسة منشأة عباس الثانوية بنين - إدارة سيدي سالم التعليمية.

5- محمد خيري عبد الحميد عبد الصمد - مدرسة النور للمكفوفين - ديوان المديرية.

المستوى الثالث

1- نورين نور الدين الوكيل - مدرسة الشهيد محمود المغربي الابتدائية المشتركة - إدارة دسوق التعليمية.

2- آدم سعيد محمد محمد توفيق - مدرسة عمر المختار الابتدائية - إدارة سيدي سالم التعليمية.

3- ندى عبد الحميد عبد الرحيم عبد الحميد - مدرسة الشهيد أحمد ياسر توفيق الثانوية بنات - إدارة سيدي سالم التعليمية.

4- سيف أشرف فتح الله صادق - مدرسة الجمهورية الابتدائية - إدارة فوه التعليمية.

5- عائشة محمد شكري أبو مصطفى - مدرسة فوه الإعدادية بنات - إدارة فوه التعليمية.

6- عبد الرحمن محمد طلال حافظ رمضان - مدرسة الشباسية الابتدائية الجديدة - إدارة دسوق التعليمية.

موضوعات مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

وشملت موضوعات مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 ومستوياتها؛ حفظ القرآن الكريم، وحفظ الحديث الشريف، كما يلي:

- المستوى الأول.. حفظ القرآن الكريم كاملاً مع جودة التلاوة وتفسير الأجزاء الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين، وبالنسبة للحديث الشريف حفظ أحاديث كتاب الأربعون النووية كاملة.

- المستوى الثاني.. حفظ القرآن الكريم من أول سورة يونس إلى آخر سورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزئين التاسع والعشرين والثلاثين، وبالنسبة للحديث الشريف حفظ أحاديث كتاب الأربعون النووية من 1 إلى 20.

- المستوى الثالث.. حفظ القرآن الكريم من أول سورة القصص إلى آخر سورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزء الثلاثين، وبالنسبة للحديث الشريف حفظ أحاديث كتاب الأربعون النووية من 1 إلى 10.

ومن المقرر أنّ يُمنح الفائزون في كل مستوى من المستويات الثلاثة حوافز مناسبة من ميزانية مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ والإدارات التعليمية تشجيعاً لهم.

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بقلم مصطفى عنز