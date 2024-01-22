تحرير 30 محضرا في حملة على المخابز البلدية بالبحيرة

شنت إدارة تموين الرحمانية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة، لتشديد الرقابة على السلع التموينية والمحال التجارية، وضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 30 مخالفة، حيث تم ضبط 7 مخابز بلدية مدعمة تنتج خبزا ناقص الوزن حتى 15 جرام، وتحرير 4 محاضر لمخابز بلدية مدعم تنتج خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية، كما تم تحرير 6 مخابز بلدية مدعمة غير معلنة عن مواعيد التشغيل وكذا وزن وسعر وقطر الرغيف.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملة التموينية أيضا عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية المدعمة لعدم نظافة ادوات العجين بالمخبز، ومحضرين لمخبز بلدي مدعم لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وضبط مخبز بلدي مدعم غير محتفظ بسجل الزيارات بالمخبز أثناء المرور والتفتيش.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات التموينية، ومتابعة المحال التجارية لعدم التلاعب بالأسعار.