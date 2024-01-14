حملات مكثفة لنقل المخلفات الصلبة إلى مصانع التدوير في الدقهلية

شن رؤساء مراكز ومدن محافظة الدقهلية حملات مكثفة ومكبرة في قطاع النظافة وكنس الشوارع وحمل الأتربة والنفايات وتفريغ الحاويات، ونقلها بواسطة سيارات ومعدات كبيرة إلى مصانع التدوير، للتخلص منها بطريقة آمنة تحافظ على حياة المواطنين وتوفير بيئة نظيفة خالية من التلوث والأمراض بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.

رفع 26 ألف طن من القمامة

وبحسب بيان، أكد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، رفع 26 ألف طن من القمامة والنفايات منذ الصباح الباكر والعمل بشكل مكثف في الفترتين الصباحية والمسائية وعلى مدار اليوم، للتخلص من المخلفات الصلبة وتوزيع صناديق القمامة في أماكن متفرقة في نطاق المدينة والقرى وفي الأماكن التي تتواجد بها كثافة سكانية كبيرة.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وتابع محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، جرى استهداف منطقة المشاية السفلية والحدائق ورفع كفاءة الطرق وتنظيف الشوارع وكنسها وغسلها ورفع القمامة والأتربة إلى مصنع التدوير بسندوب حيث تم رفع مايقرب 500 طن من المخلفات وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمظهر المدينة في نطاق الحي.

وتابعت الدكتورة آمال بركات، رئيس مجلس مدينة دكرنس، يقوم فريق العمل التنفيذي بشن حملات مكبرة ومكثفة في قطاع النظافة والاستماع لشكوى المواطنين وتم استهداف امتداد أشمون الرمان، ومستشفى الحميات وشارع المصالح الحكومية وجرى رفع مايقرب 80 طن من المخلفات في نطاق المدينة.