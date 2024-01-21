مراسل «القاهرة الإخبارية» في أبيجان: تغييرات منتظرة على تشكيل منتخب مصر

قال أحمد فاروق مراسل «القاهرة الإخبارية»، في أبيجان إن المنتخب المصري يٌواصل استعداداته التدريبية للقاء كاب فيردي في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية، ويعمل فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري على إجراء تغيير محدود داخل المنتخب، مشيرًا إلى أن اللاعب محمد صلاح لا يزال يتلقى الجلسات العلاجية ولن يشارك في مبارتين متتاليتين.

تشكيل المنتخب المصري

وأوضح «فاروق» خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن فيتوريا يُفاضل بين مركزي الأول لمحمد صلاح والمركز الثاني المتعلق بخط الوسط، ولم يحسم حتى الآن البديل، وسط توقعات بغياب محمد النني ودخول مروان عطية بدلا منه، مشيرا إلى أن فيتوريا كثيرا ما يتخذ قرارات خلال أوقات متأخرة من بدء المباراة.

مؤتمر المنتخب المصري الصحفي غدا

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»: لاعب المنتخب المصري والمدير الفني فيتوريا سيتواجدان غدا في المؤتمر الصحفي المقر انعقاده والمتوقع أن يُفصح محمد صلاح عن الكثير من الأمور المُتعلقة بمباريات كأس الأمم الأفريقية السابقة في الكاميرون، عندما خرج بحديث قبل مباراة كوت ديفوار الشهير في دورة الست عشر».