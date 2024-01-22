التأشيرة الموحدة للخليج.. اعرف الشروط وطرق الحصول عليها

في محاولة لتعزيز السياحة و التكامل الاقتصادي الخليجي واستقطاب المسافرين وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لفترة أطول، اعتمد مسؤولو الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، مشروع التأشيرة السياحية الموحدة للخليج، وذلك في الدول الـ6 الأعضاء.

وكشف تقرير نشرته وكالة الأنباء العمانية، أنَّه خلال الاجتماع الـ40 لوزراء الداخلية الخليجيين الذي عقد في العاصمة العُمانية، مسقط الشهر الماضي، جرى اعتماد مشروع التأشيرة السياحية الموحدة للخليج، وذلك في إطار تسهيل تنقل وإقامة السياح بين ال 6 دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، مع تحسين القطاعين الاقتصادي والسياحي.

ماهي التأشيرة الموحدة للخليج؟

التأشيرة الموحدة للخليج، هي نظام تأشيرة مشتركة بين 6 دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، حيث تسهيل فرصة سفر السياح إلى دولة أو عدة دول من دول مجلس التعاون الخليجي في إطار واحد، وذلك بدلا أن يحصل المسافر على تأشيرة منفصلة لكل دولة، يصبح لديه تأشيرة موحدة لـ6 دول تسمح لهم بدخولها في إطار الاتفاقيات المتبادلة بين الدول المشاركة، إذ يزداد التبادل الثقافي والاقتصادي بين الدول المشاركة.

طرق وشروط الحصول على التأشيرة الموحدة للخليج

تتمثل طرق وشروط الحصول على التأشيرة الموحدة للخليج فيما يلي:

- جواز سفر ساري، حتي يتمكن حاملي التأشيرة الموحدة للخليج من تغطية فترة الإقامة المخطط لها داخل الدول الـ 6 المشتركة.

- يتوجه المسافر للسفارة التابع لها ويتقدم بطلب استمارة التأشيرة الموحدة للخليج و ملء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

- تقديم صورة شخصية مع طلب التأشيرة الموحدة للخليج

- يدفع المسافر الرسوم المطلوبة للحصول على طلب التأشيرة الموحدة للخليج، وتختلف تكلفتها من دولة لأخرى.

- يتطلب من المسافر تأمين سقر صحي، يتكفل بالتكاليف الطبية والطوارئ أثناء فترة إقامته داخل الدولة الذي يرغب السفر إليها.

- يتطلب تقديم حجوزات الفنادق أو مكان الإقامة المخطط لها في الدول المشاركة، بالإضافة إلي الرحلات والسفر.