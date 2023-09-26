تأشيرة جديدة لدول الخليج تسمح للتنقل بينها.. ما قصتها؟

كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، استعداد دولة الخليج على تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية «الفيزا السياحية»، التي تتيح للسائح زيارة عدة دول في وقت واحد وبتأشيرة واحدة.

دراسة نظام خطط التأشيرات

وبحسب وكالة «بلومبرغ» فإن دولة الإمارات تدرس خططا لنظام التأشيرات سيبسط سفر المقيمين إلى دول الخليج المجاورة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

تزايد السياحة في الإمارات

وذكر ابن طوق المري خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل الضيافة، أن 70% من السياحة المقبلة إلى دولة الإمارات تأتي من أسواق دولية، موضحا أن لدى الدولة جميع المقومات اللازمة لدعم القطاع السياحي، موضحا أن قطاع السياحة في الإمارات يواصل النمو القوي والمستمر.

أهمية نظام التأشيرات الجديد

وسيسمح نظام التأشيرات الجديد الذي تعمل عليه الإمارات بتبسيط السفر من قبل المقيمين في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، فيما أشار المسؤول الإماراتي سابقا أن المنافسة بين الدول هي صحية، وتشير إلى أن المنطقة أصبحت أكثر جاذبية. وقال المري إن السفر دون تأشيرة بين المقيمين في الدول يجب أن يعزز الوضع الحالي من خلال نمو قطاع السياحة.

تأشيرة عمرة ميسرة

وتتيح المملكة العربية السعودية مؤخرا تأشيرة سياحية تتيح للفرد أداء العمرة بشرط التواجد لمدة 3 أيام فقط في أمر زاد من عدد المعتمرين في البلاد بعد أن تم إغلاق الحرم أمام الحج والعمرة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.