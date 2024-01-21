الاستخبارات الأمريكية: الفصائل الفلسطينية تمتلك ذخائر تكفي لمواصلة الحرب

مع استمرار الحرب على قطاع غزة ليومه الـ107، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلًا عن تقديرات وكالة الاستخبارات الأمريكية أنَّ الفصائل الفلسطينية لا تزال تمتلك ما يكفي من الذخائر لمواصلة ضرب واستهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدة أشهر.

كما قدرت الاستخبارات الأمريكية عدد شهداء الفصائل الفلسطينية خلال العدوان على قطاع غزة بما يقرب من 20 إلى 30% فقط، وأكّدت «وول ستريت جورنال» أنَّ هذه الحصيلة لا ترقى حتى الآن إلى هدف دولة الاحتلال في القضاء على الفصائل الفلسطينية، مما يؤكّد فشلها في الحرب على قطاع غزة وتحقيق أهدافها من الحرب.

الفصائل الفلسطينية تستهدف آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت أمس استهداف آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة داخل موقع الجعبري شرق جباليا شمال قطاع غزة، واستهدفت أيضًا بقذائف الهاون حشد لقوات الاحتلال المتوغلة شمال وجنوب مدينة خان يونس جنوبي غزة، كما استهدفت حشد العدو شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.